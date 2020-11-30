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Antalya -Korkuteli yolunda trafik kazası:1 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 30.11.2020, 12:29
Antalya -Korkuteli yolunda trafik kazası:1 ölü, 4 yaralı
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza Antalya-Korkuteli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Abdullah Zahit idaresindeki 48 GG 667 Plakalı otomobil, zeminin ıslak ve kaygan olmasından dolayı karşı şeride geçerek Antalya istikametinden Korkuteli istikametine gelen Nazım Çiçek idaresindeki 07 SL 377 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada araç içinde bulunan Medet Zahit (63) olay yerinde yaşamını yitirirken, Sürücü Abdullah Zahit, Yoncagül Zahit, Ömür Alkaya ile kamyonet sürücüsü Nazım Çiçek yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Korkuteli Devlet Hastanesine ve Antalya’ya sevk edilirken, yaşamını yitiren Medet Zahit, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tahkikat başlattı.
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