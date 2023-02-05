Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Akseki ilçesinden itibaren etkili olan kar yağışında kar kalınlığı Akseki merkezde 10 santimetreye, 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise yer yer 20 santimetreyi aştı.

Antalya’nın yüksek kesimlerinden sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı Akseki ilçesinde ise yoğun oldu. Antalya-Konya karayolunda bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile bölgede çalışmalarına başladı. Ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar ise trafikte zor anlar yaşadı. Akseki Bölge Trafik ekipleri sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Ayrıca kar yağışı Akseki’nin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde de etkili olduğu ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar kürüme çalışması yaptığı bildirildi. Kar kalınlığının Akseki merkezde 10 santimetreye, 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise yer yer 20 santimetreyi aştığı öğrenildi.