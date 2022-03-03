Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu, kontrollü bir şekilde tüm araçların geçişine açıldı.

Dün sabah Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 24.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. 1825 rakımlı Alacabel ise yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle sabaha karşı saat 05.00 civarında tüm araç trafiğine kapatıldı. Onlarca aracın kaldığı Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü. Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesi ile Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.