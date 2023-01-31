Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine açıldı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’ndaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol, trafiğe açıldı.

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren etkisini artırdı. Bin 825 rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 01.30 saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Alacabel’de kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kar yağışı Akseki’nin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerinde de etkili oldu. Yüksek kesimlerde bulunan bazı mahallelerde ise yer yer kar kalınlığının yer yer 10-20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Antalya Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmaları başlattığı belirtildi.