Antalya falezlerde örümcek trans birey alarmı

Antalya’da deniz kıyısına inen köpeğini kurtarmak için 25 metrelik falezlerden aşağı inen trans birey, kayalık alanda mahsur kalınca polis, deniz polisi ve itfaiyeyi alarm geçti. Bir süre kayalık alanda bekleyen şahıs, ardından sarp kayalıkları örümcek adam gibi tırmanarak geri çıktı. Kıyıdaki köpek ise deniz polisi tarafından bota alınarak sahibine teslim edildi.

Polis ve deniz polisini alarma geçiren olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi. Mira kod adlı trans birey T. A. (31) köpeğiyle birlikte falezlerde gezintiye geldi. Bu sırada köpeği patika ve kayalık alandan inerek falezlerin denizle buluştuğu kısma indi. Köpeğini geri getirmek için yaklaşık 25 metrelik falezlerden aşağıya inen T. A., sarp kayalıklardan dolayı köpeğinin olduğu alana ulaşamadı. T. A. geride çıkmayıp mahsur kalınca durum polise bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan T.A.’yı kurtarmak için polis ekibi ilk başta uzaktan kumandalı can simidini devreye soktu. Bir polis memuru da köpeğin bulunduğu alanı jet ski ile taradı.

Bölgedeki işletmenin güvenlik müdürü Murat Şimşek, “Bir vatandaşımızın aşağıya köpeği düşmüş, onu kurtarmak için aşağıya inmiş. Kendi çıkamayınca polislere bilgi vermiş” dedi.

25 metreyi tırmanarak çıktı, polisleri şaşkına uğrattı

İtfaiye ekiplerinden de destek istenildiği sırada T.A., falezlerden yukarı doğru tırmanmaya başladı. Ekipleri şaşkına uğratan şahıs, yaklaşık 25 metrelik kayalık alanı adeta örümcek adam gibi tırmanarak indiği yere çıkmayı başardı. Yukarı çıkar çıkmaz kıyıda kalan köpeğinin kuduz olduğunu ileri süren T.A., bir süre falezlerin kıyısında yürüyerek yürekleri ağza getirdi.

"Sizler için indim"

Güvenli bölgeye alınan T.A. polis ekiplerinin "Hastaneye gitmek istiyor musun?" sorusuna ilk önce ‘Evet’, sağlık ekiplerinin "Bizden bir talebin var mı?" sorusuna ise, "Sizin benden bir talebiniz var mı?” diye karşılık verdi. Gazetecilerin aşağı neden indiği sorusuna ‘Sizler için’ diyen T.A., köpeğinin kuduz olup olmadığı yönündeki sorusuna da ‘İnsan o, bana geri gelir’ cevabını verdi.

Kıyıda mahsur kalan köpeği ise deniz polisi bota alarak T.A.’ya teslim edildi.