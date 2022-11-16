Antalya emniyetinden sokak satıcılarına operasyon

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 14 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüpheli F.C.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 parça 9*8 cm ebatlarında (270 kullanımlık) sentetik cannabinoid emdirilmiş kâğıt parçası, 46 gram sentetik cannabinoid maddesi ve 900 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Sokak satıcılarına operasyon sonucunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheli T.Ö isimli şahsın evinde ve üzerinde yaptıkları aramada; 1 adet kök kenevir bitkisi, 7 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirilerek şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve 2313 SKM” suçlarından adli makamlara sevk etti. Manavgat ilçesinde de sokak satıcılarına operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli Y.D. isimli şahıs üzerinde yaptıkları aramada; 2 kutu halinde 112 adet uyuşturucu hap yakalayarak şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan işlem yaparak adli makamlara sevk etti.