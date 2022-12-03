Antalya'da yürüyüşe çıkan yaşlı adam sokak köpeğinin saldırısıyla dehşeti yaşadı

Olay, 3 günce önce sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki yürüyüş yolunda meydana geldi. Emekli 75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, her sabah olduğu gibi iki gün öncede sabah yürüyüşü için evinden çıktı. Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra dönüşe geçen Karagözoğlu'nun üzerine 3 sokak köpeği biranda saldırıya geçti. Büyük köpeğin hamlesiyle kenara yıkılan Karagözoğlu'nu köpek elinden ve bacağından ısırdı. Vatandaşların seslenmeleriyle köpekler bölgeden uzaklaşırken, Karagözoğlu yakındaki bir otelin önüne alındı ve durum sağlık ekibine bildirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Karagözoğlu, tedavisinin ardından evine geri geldi. Eli ve ayağında ısırık izi olan Karagözoğlu, korkudan 3 gündür yürüyüşe çıkamıyor. Yaşlı adam, başka bir olumsuzluk yaşanmadan köpeklerin güvenli bir bölgeye götürülmesini istedi.

"Engellemeye çalıştım"

75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, 10 yıldır bu bölgede yaşadığını ve başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi. Her sabah olduğu gibi o günde yürüyüşe çıktığını anlatan Karagözoğlu,” Yürüyüşümü bitirmek üzereydim, eve dönüşte köpek sesleri gelmeye başladı. Bakmamla beraber büyük bir köpek üzerime atladı. Köşeye sıkıştım elimle engellemeye çalıştım. Eldivenli olduğum için ısırmaması için ağzını elime itmeye çabaladım. Ama elimi ısırdı. Çevredekilerin seslenmesiyle köpekler gitti. Vatandaşlar beni otelin içine aldı. Elimden çok fazla kan aktı. Sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüm. Tedavim yapıldı” dedi.