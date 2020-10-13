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Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı

Antalya’da, seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kadın zabıtaya ‘hırsızlık yapmıyoruz’ diye saldırdı. O anlar, kadın zabıtanın cep telefonu kaydına yansıdı.

Asayiş 13.10.2020, 09:20
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Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında bir kişinin kaldırımda maske sattığını fark görerek uyarılarda bulundu. Tezgahını kaldırmak istemeyen ve isminin Emrah olduğu öğrenilen satıcı, bu sırada kendisini cep telefonuyla kaydeden kadın zabıta memuru A. Ö.'yü görünce öfkelendi. Zabıta memurunun üstüne doğru yürüyen satıcı, ‘Siz hayırdır. Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?” diyerek zabıtaya saldırdı. Diğer memurlardan uzak kesimde saldırıya maruz kalan A.Ö.'ye tehditler de savuran satıcı, eline vurarak telefonu almaya çalıştı.

Kadın zabıta memuru, çevredekilere,' telsizim yok, polisi arar mısınız' diyerek yardım istedi. Ardından seyyar satıcı uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

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