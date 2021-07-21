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Antalya'da ‘niye baktın' kavgasında yumruklar konuştu

Antalya’da iki grup arasında çıkan ‘niye baktın’ kavgasında ortalık karıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi yerdeki başka bir kişiyi defalarca yumrukladı.

Asayiş 21.07.2021, 19:12
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Kavga dün gece saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında iddiaya göre birbirlerine bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada bölgede devriye gezen bekçiler, kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, yerdeki bir kişiyi karşı taraftan bir kişi defalarca yumrukladı. Görüntüler burada sona ererken, tarafların bir süre sonra ayrıldığı ve kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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