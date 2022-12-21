Antalya'da ev sahibi ile kiracının kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 13.50'de Tomalar Mahallesi 836 Sokak üzerindeki müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Muzaffer Erdem ve ailesi, yan taraflarındaki 3 yıllık kiracıları Hafise Kaynarca ile bir süredir problem yaşamaya başladı. İki aile, aralarındaki tartışmalar nedeniyle karakolluk olurken, "kira" ve "dedikodu" sebepleriyle yüzünden ev sahibi ile kiracı arasında dün yine kavga yaşandı. Kavga sonrası iki taraf da darp edildiğini öne sürerek birbirilerinden şikayetçi oldu.

Kavga anı kameraya yansıdı

Ev sahibi aileyle kiracı ailenin tartışma ve kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Hafize Kaynarca'nın kızı Nur Bahar S. ile Erdem ailesinin evleri arasındaki paravan nedeniyle sözlü tartışma içerisinde olduğu ve Nur Bahar S.'nin bir anda çığlık attığı anlar yer aldı. Ardından Erdem ailesinin bahçeye girmesiyle tarafların sözlü tartışmasının kavgaya dönüştüğü de görüntülere yansıdı.

"Kafama gözüme vurmaya başladılar"

Olay sonrası darp raporu alıp aileden şikayetçi olan Hafize Kaynarca, ev sahibiyle evden çıkma konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. Kaynarca, "'Ev yapacağız ve çıkacağız' dediğimizde 'Güle güle oturun' dediler. Ertesi gün ise 'Ev yapmanızı bekleyemeyiz, kardeşim evlenecek o oturacak; çıkmanız gerekiyor' dediler. Apar topar çıkmayacağımızı söyledik. Tacizlere başladılar ve aramızda problemler yaşandı. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Son olayda dışarıda sesler duydum. İki evin arasında paravan vardı. Kızımla karşı taraf sözlü tartışıyorlardı. O sırada ev sahibinin elinde bir şey ile geldiğini görmüş. Kızımı içeriye sokmaya çalışırken, bahçe kapısından ev sahibi bizim bahçeye girdi. Merdivenlerden çıkıp kızıma doğru hücum etti, ben araya girince bu sefer bana saldırdı. Kafama gözüme vurmaya başladı. Onları uzaklaştırmaya çalıştım, o sırada karısı ve kızı geldi. Sürekli kendimi savunmaya çalıştım ama yere düştüm. Şikayetçi oldum, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz de darp edildik"

Kaynarca'nın suçlamalarını kabul etmeyen Muzaffer Erdem ise zamanında ikaz etmelerine rağmen evden çıkmayı kabul etmediklerini ancak kavgaya sebep olan problemin bu olmadığını söyledi. Olay anında Kaynarca'nın kızının kendilerini tahrik ettiğini ileri süren Erdem, “Komşumuzun önünü kesip kendisi hakkında konuşulduğu için hakaretler etmiş. Bu sıra paravan arkasından sözlü tartışma yaşandı. Paravan arkasından 'Polis' diye bağırıyordu kızı. Bahçeye ne oluyor diye gittim, kızın annesi bana 'Gel gel' diyordu. O sıra kavga oldu. Bana tekme attı, üçümüz birden merdivenden aşağı indik. Hanım kafasını vurdu, kendisi de yüzüstü düşünce gözünü saksının dibine vurdu. O beni tutunca arbede yaşandı. Oraya vurmak için gitmedim. Bizden özür bekliyor. Evimi mahveden, evden çıkmayan onlar. Ben de şikayetçi oldum, biz de darp edildik. Bu şimdi olan bir olay değil, üç mahkememiz var bizim. Yine laf atar mı diye eve gitmeye vallahi korkuyorum. Kesinlikle kira olayı değil bu. Kira bile istemiyorum. Ben huzur istiyorum" şeklinde konuştu.