Antalya Alacabel’de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi etkisini arttırdı. Alacabel’de kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Akseki Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı "battı çıktı" mevkiinden itibaren etkili oldu. 1825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar yağışı ile birlikte tipide etkili oluyor. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile bölgede çalışmalarına başladı. Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar ise trafikte zor anlar yaşadı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında bulundurmalarını istedi.Trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri aldığı ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.