Antalya Alacabel’de kar ve tipi etkili oluyor

Seydişehir Karayolu’nda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi etkisini artırdı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Alacabel’de kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Akseki Seydişehir Karayolu Yarpuz Mahallesi’nde başlayan kar yağışı, "Battı Çıktı" mevkiinden itibaren etkili oldu. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor. Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda iş makinası ile bölgede çalışmalarına başladı. Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar ise trafikte zor anlar yaşadı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri alındığı ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.