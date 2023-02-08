Son Dakika
51 saat sonra kurtarılan Melisa’nın babasıyla duygusal buluşması: Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu
Antakya’da 2 kişi depremden 45 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya’da enkaz altında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.
Asayiş 08.02.2023, 04:47
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya’da enkaz altında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.
Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediye ekipleri Hatay Antakya’da Altınçay Mahallesi, Çatır Sokak’taki bir aparmanda, Meryem ve Gösel isimlerinde iki kişiyi depremin 45. saatinde sağ olarak enkazdan çıkardı.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.