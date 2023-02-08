Antakya’da 2 kişi depremden 45 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya’da enkaz altında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.

Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediye ekipleri Hatay Antakya’da Altınçay Mahallesi, Çatır Sokak’taki bir aparmanda, Meryem ve Gösel isimlerinde iki kişiyi depremin 45. saatinde sağ olarak enkazdan çıkardı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.