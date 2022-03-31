Anneye "evlat" kurşunu: Oğlunun sıktığı 3 kurşunla hayatını kaybetti

Adana’da bir kadın oğlu tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak öldürülürken, zanlı istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; eşinden ayrı yaşayan Ayşe Okuyucu’nun (40) evinin olduğu sokağa oğlu Kemal O. (22) gelerek beklemeye başladı. Kemal O. bir süre evi izledi. Daha sonra Ayşe Okuyucu yanında bir kadınla elinde bıçakla evden çıktı. Bunu gören Kemal O. koşarak kadınların yanına gidip annesine 3 el ateş etti. 3 yerinden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen istirahatli özel harekat polisi zanlıyı yakaladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Ancak olaydan bir saat sonra kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet polisi tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının annesi için “Başımızı öne eğdi” dediği ileri sürüldü.

(FKE-