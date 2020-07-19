Annesinin sokak ortasında dövdüğü çocuğun imdadına vatandaşlar koştu
ESKİŞEHİR'DE BİR KADIN, SOKAKTA ÇOCUĞUNU DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.
Eskişehir’de, bir annenin sokak ortasında dövdüğü çocuğun imdadına vatandaşlar koştu. Oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmeyen anne, vatandaşların şikayeti üzerine emniyete götürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de ikamet eden Nazan S., oğluyla birlikte İstiklal Mahallesi İsmet İnönü-1 (Doktorlar) Caddesi üzerinde dolaşmaya çıktı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve trafiğe kapalı caddede Nazan S., henüz belirlenemeyen bir nedenle elinden tuttuğu oğluna tokat atarak birkaç kez dövdü. Çocuğun yere düştüğünü gören insanların tepki göstermesi üzerine kalabalık, anne etrafında toplandı. Çevredekiler, 155 Polis İmdat Hattını arayarak, annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri anne ve çocuğunu kalabalığın arasından alarak uzaklaştırdı. Oğluyla bir markete giren anne Nazan S., oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmedi. Daha sonra bölgeye gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kimlik tespitinin ardından anne Nazan S. ve oğlunu işlemleri için Çocuk Şubesi’ne götürdü.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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