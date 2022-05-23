Annesinin öldürdüğü minik Ela’ya acı veda

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu cenaze namazının ardından toprağa verildi. Annesinin öldürdüğü Ela’nın acılı babasını kimse sakinleştiremedi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen feci olayda 25 yaşındaki Anne Seda Nur K.’nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçede bulunan Veysel Karani Camii’nde kılınan cenaze namazına yakınlarının ve minik kızın acılı babası Ayhan K. katıldı. Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan Baba Ayhan K.‘yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti.

İkindi Namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından annesinin öldürdüğü Ela Nur K., Türbedere Mezarlığına defnedildi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden Cani Anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, anne gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.’nın, “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.