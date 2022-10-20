Annesinin kaldırıma bıraktığı çocuk az kalsın kamyonetin altında eziliyordu

Adana’da telefonda konuşan annesinin kaldırıma bırakıp unuttuğu 3-4 yaşlarındaki çocuk, kamyonet sürücüsünün dikkati sayesinde aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde kucağında çocuğuyla kaldırımda yürürken telefonu çaldı. Kucağında çocukla giderken bir taraftan da telefonda konuşan kadın, çocuğunu kaldırıma bıraktı. Anne çocuğunu unutup yoluna devam ederken, çocuk ise ters yöne gitti. Anne gözden kaybolurken, çocuk da ne yapacağını şaşırıp kaldırımdan caddeye indi. Sağa sola bakan çocuk, yolun karşısına geçmek isteyince ölümle burun buruna geldi. Caddenin ortasına doğru fırlayan çocuk az kalsın yoldan geçen kamyonetin altında kalıyordu. Kamyonet sürücüsünün çarpmamak için ani fren yapıp durması ile çocuk ölümden döndü. Bu arada çocuğunu unuttuğunu fark eden kadın da koşarak çocuğu alıp götürdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.