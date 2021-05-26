Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! İşte cinayet nedeni

Polisin tespitlerine göre genç kadın, annesini önce bıçakla öldürdü, ardından da kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu.

Polisin içeri girdiğinde tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirlendi. Tuğçe Sayın, annesinin sok bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu.Vahşet! Tuğçe Sayın, annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Vahşetin nedeninin ise evin tapusu nedeniye yaşanan tartışma olduğu iddia edildi. Cinayetten bir süre önce satır satın alan şüphelinin, daha önce da tapu nedeniyle tartışma yaşadığı belirlenirken, evdeki su bidonunun üzerinde, sadece imza olan iki A4 kağıdı bulundu.

CİNAYET NEDENİ TAPU MESELESİ

İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz bir vahşet yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır şizofren tanısı ile ilaç kullanan ancak tedaviyi reddeden 35 yaşındaki Tuğçe Sayın, birlikte yaşadığı annesi Sevilay Palabıyık'tan oturdukları evi kendi üzerine yapmasını istedi.

Annesinin vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Cinnet getiren genç kadın, annesini önce bıçakla öldürdü.

Ardından satırla annesinin başını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdı. Kestiği başı tencereye koyup haşladı, sol bacağındaki kemikleri ise etlerinden sıyırıp ayırdı. Polis ekipleri içeri girdiğinde tencere hala sıcaktı.

ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR VERDİ

Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan eski eşi Sayit Sayın durumu polise bildirdi. Komşuları na da haber verince komşular eve gitti kapıyı çaldı. Evde bulunan Tuğçe Sayın kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

'KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI' DEDİ

Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.

ANNEMİ ÖLDÜRDÜM BANYODA

Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, 'annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi.

İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir leğene koyulduğunu gördü. Ocağın üzerindeki tencerenin ise hala sıcak olduğu tespit edildi

Bulut Yamandağ/Yunus Emre Kavak/Sabah