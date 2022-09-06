banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

Adana’da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır’da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Asayiş 06.09.2022, 10:09
Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

Adana’da eşiyle boşanma aşamasına gelen ve Diyarbakır’da yaşayan annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hediye T., Adana’da eşiyle boşanma aşamasına girince annesinin evine döndü. Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır’a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.’ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
21
parçalı bulutlu