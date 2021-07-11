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Annesinin elinden seken kurşun göğsüne saplandı

Sivas’ta polisin silahından çıkan kurşun eşinin ölümüne, kayınvalidesinin ise yaralanmasına neden oldu.

Asayiş 11.07.2021, 10:54
Annesinin elinden seken kurşun göğsüne saplandı
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Sivas’ta polisin silahından çıkan kurşun eşinin ölümüne, kayınvalidesinin ise yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Olayda kayınvalidesinin evinde bulunan polis memuru Mustafa M.’nin silahı bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun kayınvalidesi Gülbeyaz Y.’yi elinden yaraladı. Seken kurşun eşi Şeyma M.’nin göğsüne saplandı. Ağır yaralanan genç kadın ve annesi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şeyma M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa M. ilk ifadesinde silahın kazara ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mustafa M.’nin Diyarbakır’da görevli olduğu yakın bir tarihte tayininin Gaziantep iline çıktığı öğrenildi.
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