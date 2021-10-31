Annesinin durumuna üzülen kayıp kız annesini aradı

Uşak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan 19 Ekim tarihinde kaçarak kayıplara karışan 15 yaşındaki kız, Manisa’daki annesinin haberi duyunca hastalandığını öğrenip annesini aradı. Anne, kızını polisler eşliğinde belirttiği adresten aldı.

Uşak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan 19 Ekim tarihinde kaçarak kayıplara karışan 15 yaşındaki Fadime Yıldırım, Uşak’ta bulundu. Fadime Yıldırım, dün saat 11.00 sıralarında annesi Gülten Madan’ı arayarak, bulunduğu yerden alınmasını istedi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oturan anne Gülten Madan, yine Alaşehir’de oturan teyzesinin oğlu Mehmet Demir ile birlikte Uşak’a giderek polislere bilgi verdi. Polisler eşliğinde kızının belirttiği adrese giden aile kızını teslim aldı.

Annesinin hastalandığını duyunca dayanamamış

İHA muhabirine telefonla açıklama yapan Mehmet Demir, "Fadime annesini aramış, annesi de beni aradı. Bizde Uşak polislerini aradık ve Uşak’a gittik. Uşak’tan polis ekipleri ile birlikte Fadime’nin verdiği adrese gittik ve kızımızı teslim aldık. Kızımızla konuştum, hiçbir olumsuzluk yok, kendi isteği ile yurtta kalmak istemediği için kaçmış. Kayıp olduğu süre içerisinde arkadaşlarında kalmış, bana ’Annemin hasta olduğunu ve hastanede yattığını televizyonda ve internette gördüm. Anneme dayanamadığım için annemi aradım. Annemin hasta olduğunu öğrenince şok oldum. Daha uzun süre dayanamadım, bu süre içerisinde arkadaşlarımın evlerinde kaldım. Hiçbir olumsuzluk yok, sadece yurtta kalmak istemiyorum’ dedi. Şu anda Fadime Yıldırım ve annesi Gülten Madan poliste ifade veriyorlar. Yasal yollar ne ise değerlendirdikten sonra kızımızı eve alacağız" şeklinde konuştu.

Alaşehir’de oturan tek çocuk annesi Gülten Madan (37), 19 Ekim günü kaldığı Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım’ın kayıplara karışmasının üzüntüsünden hastalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.