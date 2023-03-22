Annesinin boğazını keserek öldüren kişi evin çatısından atladı

Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren kişi, evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyarak evin önüne gelen bir çocuk sahibi Cemile Karataş’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.