Annesinin boğazını keserek, 27 kez bıçaklayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kocaeli’de annesinin boğazını keserek, 27 kez bıçaklayan sanık hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Olay, 2015 yılının haziran ayında İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., bir anda yanında oturan annesi Serpil Eroğlu’nu boğazından keserek, 27 kez bıçakladı. Aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün’ü de defalarca bıçakladı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralandı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Onur Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sanık hakkında mütalaa verildi

Sanığın Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, müşteki İfaket Ergün ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıktan şikayetçi olan Ergün, "Sanık beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. İki kez yüzümden estetik operasyon geçirdim" dedi.

Sanık avukatının savunma yapmasının ardından, cezai ehliyeti tam olan Onur Ö. hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Onur Ö’nün annesine karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbetle, İfaket Ergün’e karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ise müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.