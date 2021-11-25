Annesinin 5 dakikalığına evde bıraktığı çocuk evi yaktı

Sultangazi’de 3 katlı bir binanın ikinci katında, annesinin markete gittiği ve evde bıraktığı 5 yaşındaki Ali Ç. oynadığı çakmakla yangın çıkarttı. 15 yaşındaki ablasının evde uyuduğu esnada çıkan yangını gören komşusu eve girerek 2 kardeşi de kurtardı.

Yangın, saat 15:30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2476 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında oturan anne, çocukları 15 yaşındaki Safiye Ç., ve 5 yaşındaki Ali Ç.,’yi evde bırakarak markete gittiği iddia edildi. Ardından evde bulunan 5 yaşındaki çocuk ablasının uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangın çıkardı. Daire içerisinde kısa sürede büyüyen yangını gören komşusu eve girerek 2 çocuğu kurtardı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında daireye girerek 2 kardeşi kurtaran kadın ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra ambulansa bindirilerek oksijen verildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, ekiplerin yangın ile ilgili incelemede bulundu.