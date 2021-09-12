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Annesini ziyarete giden İl Sağlık Müdürü, Boşnak turistin hayatını kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turistin duran kalbi, annesini ziyaret için ilçeye gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Asayiş 12.09.2021, 15:47
Annesini ziyarete giden İl Sağlık Müdürü, Boşnak turistin hayatını kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turistin duran kalbi, annesini ziyaret için ilçeye gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Olay, Kuşadası’nda Atatürk Bulvarı üzerindeki engelsizler plajında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan anne ve babasını ziyarete gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bir kafede otururken vatandaşların denizden bir kadını çıkardığını gördü. Hemen plaja koşan Dr. Açıkgöz, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadına suni teneffüs ve kalp masajına başladı. 55-60 yaşlarındaki kadın turistin duran kalbi, Dr. Açıkgöz’ün müdahaleleri ile yeniden çalışmaya başladı. Boşnak kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne, oradan da Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


Vatandaşların tebrik ettiği Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Biz görevimizi yaptık. Çok şükür vatandaş hayata döndürüldü" dedi.

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