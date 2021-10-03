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Annesini ziyarete gelen şahıs 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 12:52
Annesini ziyarete gelen şahıs 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Güleryüz Sokak’ta meydana gelen olayda, annesini ziyaret etmeye gelen İ.Y.(40), 5. katta bulunan ikametin penceresinden yangın merdiveni boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı İ.Y. yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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