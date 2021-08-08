Son Dakika
Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
Sabah saatlerinde Zonguldak’tan İzmir’e giderken Balıkesir’deki takla atan yolcu otobüsünde Edremitli Akın Duru da yaşamını yitirdi.
Asayiş 08.08.2021, 18:16
Sabah saatlerinde Zonguldak’tan İzmir’e giderken Balıkesir’deki takla atan yolcu otobüsünde Edremitli Akın Duru da yaşamını yitirdi.15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru’nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.