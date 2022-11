Annesini ve kızını feci kazada kaybeden anne konuştu

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Zeynep Mira Güler ve anneannesi Fikriye Yeğit’in acılı ailesi konuştu. Annesini ve kızını kaybeden Gamze Yeğit, "İçeriden çıkarsa aynı suçları işleyerek daha kaç kişinin canını alacak" dedi.

Kaza, 26 Haziran 2022 tarihinde saat 15.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen anneanne Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira Güler’e (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fikriye Yeğit’in hayatını kaybettiğini belirlerken, torunu Zeynep Mira Güler ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Burak U.’ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

"Mudanya’da denize girmeyi çok istemişti"

Feci kazada annesini ve kızını kaybeden Gamze Yeğit, "Annem ile kızım 2 günlüğüne teyzemin yanına gitmişlerdi. Kızım Zeynep Mudanya’da denize girmeyi çok istemişti. Orada karşıdan karşıya geçerken alkollü, ehliyeti olmayan ve hız yapan bir kişi tarafından öldürüldü. Mahkemece süreci devam ediyor ve şu anda tutuklu yargılanıyor. İçeriden çıkarsa aynı suçları işleyerek daha kaç kişinin canını alacak. İnşallah bundan sonra tutukluluğunun devamını istiyoruz. İçeriden çıkmamasını istiyorum. Çünkü içeriden çıktığı zaman yollarda alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde gezip daha kaç kişinin canını alacak" dedi.

"Bu bir kaza değil, bu bir cinayet"

Kızını ve kayınvalidesini kaybeden baba Burak Güler ise, "Çok hazin bir konu. İnşallah adalet yerini bulacak. Allah kimsenin başına böyle bir acıyı vermesin. Ama çok hızlı gidiyormuş ve alkol de var. Araştırmalarımıza dayanarak söylüyorum, zikzak çizerek ve şehir içinde 120-130 kilometre hızla gidiyormuş" diye konuştu

Bunun bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu söyleyen Burak Güler, şöyle devam etti:

"Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Beyanlarında ’benim bir suçum yok’ diyor. Karakola ifade vermeye gittiğimizde bunları söyledi. Adaletin de yerini bulmasını temenni ediyorum."

"Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini isteriz"

"Adaletin bir an önce tecelli etmesi gerekiyor" diyen Avukat Abdullah Şentürk ise şöyle konuştu:

"Müvekkilimiz bu talihsiz olay sonrasında okula daha yeni başlayacak olan kızını toprağa vermiştir. Bu olayın Kasım ayında ilk duruşmasına girmekteyiz. Biz her zaman adaletin en kısa sürede tecelli etmesini isteriz ki insanlar adalete olan inançlarını yitirmesinler. 3-5 sene sonra gelen bir adalet insanların adalete olan inancını yitirmesine sebep verecektir. Ve bir sonraki evrelerinde insanlar adaleti kendileri sağlamak gibi büyük bir hataya düşecektir. Bunun için bizim buradaki beklentimiz zaten şahıs alkollü olduğu tespit edilmiş ve daha önceden alkolden ehliyeti alınmış bir şahıs. Buna rağmen tanık beyanlarıyla zikzaklar çizerek kazaya sebebiyet veriyor. Bizim buradaki gayemiz adaletin bir an önce tecelli etmesi. Her ne kadarki müvekkilimiz kayınvalidesini ve kızını kaybetmiş bunun yerini doldurması mümkün değilse de içlerine bir nebze soğuk su serpecektir."

Tutuklu sürücü ise ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.