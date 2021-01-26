Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü, kendisini böyle savundu

Eyüpsultan’da, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlı ilk sorgusunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı gazetecilerin anneni ve abini neden öldürdün sorusuna, “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm” diyerek cevap verdi.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B., kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) boğarak öldürdü. U.B., bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. U.B. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak önce Eyüpsultan İlçe Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusu tamamlanan zanlı daha sonra Gayrettepe’de bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı gazetecilerin cinayetleri neden işlediği ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız”