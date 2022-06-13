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Annesini tüfekle vuran genç tutuklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tartıştığı annesini tüfekle vuran genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 13.06.2022, 17:14
Annesini tüfekle vuran genç tutuklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tartıştığı annesini tüfekle vuran genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.U.’yu tüfekle karnından vurmuş, talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığınmıştı. Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.U. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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