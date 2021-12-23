Annesini öldürmek isterken yakalanan şahıs, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Konya’da annesini arayıp, "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden ve gittiği evde annesine silah doğrulttuğu sırada polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından savcılığın karara itiraz etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Aralık Salı günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.’yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.’nün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Annesinin evine giden Musa Ö., yanında bulunan silahı annesine doğrulttuğu sırada olay yerinde beklemede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde ifadesi alınan Musa Ö., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Musa Ö.’nün serbest kalmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi hakimliğin adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Musa Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi. Musa Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.