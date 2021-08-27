Annesini öldüren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanırken, anne-oğulun sigara yüzünden tartıştığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.’yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.’nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.’nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Annesi ile sigara yüzünden tartışmış

H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Datça Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. Mahkemede olayın detaylarını anlatan H.P. annesi ile sigara içmeyi arttırdığı için tartıştıklarını, annesinin kendisine sigara içmemesi için uyarılarda bulunduğunu ve daha sonra da olayın gerçekleştiğini belirtti. H.P. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.