Annesini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan oğlu ise ilk ifadesinde annesinin kendi kendini bıçakladığını söyledi.

Dün gece saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ilk katında meydana gelen olayda; iddiaya göre, Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.E.’nin annesini bıçakladığı iddia edildi.

Annesini bıçakladığı iddia edilen A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde annesini bıçaklamadığını söyleyen A.E.’nin, "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Yalın’ın bir süre önce eşinden boşanmış oluğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.