Annesini darp eden ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da 17 yaşındaki çocuk, annesini darp eden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.’yi (56) yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.’nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu. Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı. T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.