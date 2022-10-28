Annesini başından vurarak öldüren sanık 20 yıl hapse mahkum edildi

Eskişehir’de iddiaya göre borçları nedeniyle tartışma yaşadığı annesini tabancayla başına 2 el ateş ederek öldüren Adem T., ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen yıl haziran ayında meydana geldi. Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde yaşayan Adem T. (40), gece saatlerinde eve geldikten sonra borçları nedeniyle 63 yaşındaki annesi Mübeyyen Töre ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T. hayatını kaybeden babasına ait tabancayla annesinin baş bölgesine 2 el ateş etti. Mübeyyen Töre olay yerinde hayatını kaybederken, Adem T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Adem T. işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Adem T. hakkında ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7’inci celsesinde tutuklu sanık Adem T. ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

“Annem psikolojik tedavi görüyordu, hırçın bir kişiliği vardı”

Mütalaaya karşı beyanı ve karardan önce son sözleri sorulan sanık Adem T., “Suç işleme kastım yoktu. Uzun süredir anneme bakıyordum. Annem psikolojik tedavi görüyordu, hırçın bir kişiliği vardı. Ben de çok bunalmıştım. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adem Töre’yi ’üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığın cezasını 20 yıla indirdi.