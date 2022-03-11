Annesine fırlattığı şişe silah sayılan sanığa 2 yıl hapis

Bolu’da annesiyle tartıştığı sırada fırlattığı şişe silah sayılan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oğlunun şizofreni hastası olduğunu söyleyen anne ise tedavi olmasını istedi.

Bolu’da annesiyle birlikte yaşayan C.C., mont almak için annesinden para istedi. Anne B.C.’nin para vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada C.C. annesine şişe fırlatırken, olayın ardından anne B.C. karakola giderek oğlundan şikayetçi oldu. C.C. hakkında ’hakaret ve yağma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan C.C. hakim karşısına çıktı. Savunması için söz hakkı verilen C.C., "Olay günü hava çok soğuktu ve mont almak için annemden para istedim. Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi. Küfür ve hakaret ettiğim doğru ama malına falan zarar verip yağmada bulunmadım" dedi.

Oğlunun şizofreni hastası olduğunu söyleyen anne B.C. ise, "Oğlumun tedavi görmesi için kendisinden şikayetçiyim. Bana hakaretler edip, kafama şişe fırlattı. İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Sürekli küfürler ve hakaretlerde bulundu. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, B.C.’nin annesine fırlattığı şişeyi silah olarak değerlendirerek, bu eyleminden dolayı ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.