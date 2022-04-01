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Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin babası İHA’ya konuştu

Diyarbakır’da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K’nin eski eşi Mehmet Kaya, eski eşinin psikolojisinin iyi olmadığını iddia ederek savcılığın gereğini yapması çağrısında bulundu.

Asayiş 01.04.2022, 10:44
Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin babası İHA’ya konuştu

Diyarbakır’da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K’nin eski eşi Mehmet Kaya, eski eşinin psikolojisinin iyi olmadığını iddia ederek savcılığın gereğini yapması çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K. görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı.

E.K., pazartesi günü gözaltına alındı. Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya’ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.

Yaşanan olayla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya, çocuğunun annesi E.K’nin psikolojisinin normal olmadığını ileri sürerek, bebeğe birçok kez şiddet uyguladığını iddia etti. Eski eşi E.K. ile bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını ve evlendikten sonra çocukları olunca eski eşini daha iyi tanımaya başladığını aktaran Kaya, “Üç yıl gibi bir evliliğimiz oldu. Üç yıl içinde hep psikolojik sorunları vardı. Bir sefer intihar girişiminde bulundu. Ondan sonra biz düzelir amacıyla hep yanında kaldık, destek verdik ve çocuğumuz oldu. Çocuğumuz olduktan sonra olay çok farklı yerlere gitmeye başladı. Psikolojik sorunlarından dolayı artık çocuğumuza zarar vermeye başladı. Evde çok şahit oldum ve şahit olduğum şeyler çok çok var. Çocuğu yere vurması, çocuğu ayağıyla iteklemesi, fırlatması, yemek yemeyince ‘seni öldüreceğim, ben dayanamıyorum artık’ gibi söylemleri oldu. 2-3 ay gibi çocuğu emziremedi. 3’ncü aydan sonra tehditler, mesajlar durmadı. Artık işime gidemez oldum. Hep sıkıntılar, hep aklım çocuğumda kaldı” dedi.

“En son video bizi bitirdi, şikayet ettik”

Video ortaya çıkmadan önce şikayet etmemesinin sebebini de anlatan Kaya, “Şikayet etmememin sebebi aileler birbirini tanıdığı için şikayette bulunmadım. Bırakmadılar daha doğrusu. ‘Ya düzelir, ailesiniz, gerek yok’ gibi sözler üzerine şikayet etmedim. Bütün tedavi sürecinde her zaman yanında oldum ve intihar ettiği zaman da 38 adet psikiyatri hap atmıştı. Hastaneye de yetiştirende biziz. Kendi çabalarımla onu hastaneye yetiştirdim. En son video bizi bitirdi. O video üzerine de şikayet edemedim, o gün arkadaşına attım. Arkadaşına şikayet etmesi için telefonda ricada bulundum. Arkadaşı da bana dedi ki, ‘Eğer bir daha bana çocuk videosu şiddetle atarsanız seni ve eşini şikayet ederim’ Ben zaten şikayet etmesini istiyorum. O yüzden ona attım. Çünkü atacak başka kimsem yok. Artık dayanılmaz bir hal olduğu için artık Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yaptım” diye konuştu.

“İki kez şikayet ettik, her ikisinde de serbest kaldı”

Eski eşinin serbest bırakılmasına bir anlam vermediğini ve psikolojisinin de bozuk olduğunu iddia eden Kaya, “Çocuk çok şükür yanımızda. Mutlu, sevinçli. Sağlık sorunu yok çok şükür. En iyi şekilde bakıyoruz çocuğa. Maalesef ki, o da elini, kollunu sallayarak dolaşıyor. Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum. Ölmesi mi lazımdı? Ben bütün belgeleri sundum. Öyle cani bir anne ki, kendisi vidoyu çekti. Videoyu bana attı. Ben onu sundum. Serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra tekrar tehdit mesajları. Çocuğu aldığımdan ve artık çocuğa zarar veremediğinden tekrar bize tehdit mesajlarını sosyal medya üzerinden yolladı. Tekrardan şikayette bulunduk. Tekrardan serbest kaldı. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Bir şey olmadan lütfen müdahale edin” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Eylül bebeğin annesi E.K’nin bebeğine işkence yaptığı ve onu öldürme girişiminde bulunduğu zamanlarda eski eşi Mehmet Kaya attığı mesajlar ortaya çıktı. Anne E.K. mesajlarında şu ifadeleri kullandı, “Ben o çocuğu inşaat odasında yatırmazsam görürsün. Çocuk şu anda elimde nefes alamıyor. Mutlu olun, şu anda elimde can çekişiyor. Ama ölünceye kadar neler yapacağım izle. Ölüme terk ettin çocuğunu.”

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