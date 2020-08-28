Annesi ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı lokantada infaz etti
AFYONKARAHİSAR’DA BİR GENÇ, ANNESİ İLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ ŞAHSI LOKANTADA TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ. (SEZGİN K.)
Afyonkarahisar’da bir genç, annesi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü şahsı lokantada tabancayla vurarak öldürdü.
Olay Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Aşağı Piribeyli köyü Köydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.T, kardeşinin lokantasında tabancayla Sezgin K.’ya ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K., yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerine sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Y.T.’nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin K.’nın annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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