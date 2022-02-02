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Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini ispat eden iş adamı baba, çocukların velayetini aldı.

Asayiş 02.02.2022, 10:21
Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini ispat eden iş adamı baba, çocukların velayetini aldı.

İzmir’de yaşayan iş adamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi B.K. (41), geçen sene boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti. İzmir 19. Aile Mahkemesinde görülen dava sürecinde, eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş adamı, kızlarının velayetini talep etti. Geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin geçici ve kalıcı olarak babaya verilmesi mütalaa edildi. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirten baba Ferit K., “Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Videolarında kızlarımızı da çekiyor” dedi.

“Sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor”

Eşinin özellikle çocuklara karşı ilgisizliği nedeniyle boşanma sürecine girdiklerini dile getiren iş adamı, “Benim özellikle Tiktok videoları konusunda rahatsızlığım söz konusu. Boşanma henüz gerçekleşmedi ancak eşimle ayrı evlerde kalıyoruz. Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Büyük kızım sürekli bana mesaj yollayıp öğlene kadar kahvaltı yapamadığını, annesini uyandıramadığını söylüyor. Ben gidip kızlarımı doyuruyordum. Eşimi defalarca uyardım. Takipçi sayısını artırmak için mi yoksa sosyal medyadan para kazanmak için mi bilmiyorum ama Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması ve aile kavramının sarsılması söz konusu. Eşimle ayrı evlerde kalmaya başladığımızda büyük kızımın okulla ilgili sıkıntıları olmuştu. Bir süre eşimi eve çağırmıştım. Bu süre zarfında gece yarılarına kadar Tiktok videosu çektiğini biliyorum. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Benim Tiktok hesabım yok ama birkaç videoya baktığımda, ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Çocuklarımın bu şekilde yetiştirilmesini istemediğim için kendisini defalarca uyardım ve velayet için dava açtım. Neyse ki pedagog raporunda da geçici ve kalıcı velayet bana verildi. Boşanma netleştiğinde, kalıcı velayet konusu da netleşecektir. Ben kızlarımın geleceği için bu kararı çok olumlu karşılıyorum” diye konuştu.

“Çocuğun yüksek yararı”

Ferit K.’nin avukatı Şenay Geçkil de “Anne ve baba, velayetten doğan hak ve yetkilerini çocuğun yüksek yararını gözeterek kullanmak zorundadır. Çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde çocuğun bedensel, ruhsal, fiziksel ve ahlaki bakımdan hayata hazırlanmasında da tek başına yükümlüdür. Anne ve baba, velayet hakkına kural olarak birlikte sahip olmakla beraber eşlerden her biri, velayetin kullanılmasında diğerinden bağımsız olarak sorumludur. Ancak anne veya babadan biri velayete ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınırsa, sadece kaçınan tarafa ilişkin tedbir uygulanması ya da velayetin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya velayetten doğan görevlerini ağır biçimde savsaklaması, çocuğun bedenen ve ruhen gelişimini engelleyecek her tür istismar velayetin kaldırma sebeplerinden olacaktır” bilgisini verdi.

Sosyal medyayla boşanma davaları arttı

Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi “Hakim, çocuğa yönelik tedbirleri resen alır” hükmü gereğince geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagogca bir rapor hazırlandığını kaydeden Geçkil, “Anne, baba ve çocuklarla yapılan görüşme sonucunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği, çocuklarla yeteri kadar vakit geçirmediği ve çocuklarla empati kuramadığı gerekçeleriyle velayetin babaya verilmesi mütalaa edildi. Son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasından dolayı boşanma davaları arttı. Burada, eşlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini ihlal etmesi, boşanma davasında kusur olarak nitelendirilebilse de aslında anne ya da baba çocuklara karşı yükümlülüklerini doğrudan yerine getirdiğinde bu durum velayete konu olabilecek bir durum değildir. Burada anne ya da babanın sosyal medya kullanırken çocuklarının bakımı, eğitimi, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini ihmal etmemesi şartı aranıyor. Bizim davamızda, annenin Tiktok’ta harcadığı zamanın, çocukların gelişiminde olumsuz etkiye neden olduğu tespiti yapıldı. Annenin çocuklara Tiktok uygulamasını öğretmesi, çektiği videolarda çocukların da yer alması, çocukların her türlü istismara açık hale getirilmesi riskini doğuruyor. Kural olarak 10 yaşından küçük müşterek çocukların velayeti anneye verilir. Ancak burada annenin çocuklarını karşı yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmiş olması, velayetin kaldırılma nedenleri olarak karşımıza çıktı” ifadelerini kullandı.

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