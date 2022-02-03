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Annenin feryadına rağmen durmamış

İzmir’de 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan’ın hayatını kaybettiği kazada ehliyetsiz sürücü Arzu D. (39) ve Emirhan’ın arabayla arasına sıkıştığı öne sürülen minibüsün sahibi İbrahim D.’nin (50) yargılandığı davada ifade veren Emirhan’ın annesi Saadet Çoğalan, Arzu D.’ye ‘Oğlum var, dur’ diye bağırmasına rağmen sanığın durmadığını söyledi.

Asayiş 03.02.2022, 13:19
Annenin feryadına rağmen durmamış

İzmir’de 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan’ın hayatını kaybettiği kazada ehliyetsiz sürücü Arzu D. (39) ve Emirhan’ın arabayla arasına sıkıştığı öne sürülen minibüsün sahibi İbrahim D.’nin (50) yargılandığı davada ifade veren Emirhan’ın annesi Saadet Çoğalan, Arzu D.’ye ‘Oğlum var, dur’ diye bağırmasına rağmen sanığın durmadığını söyledi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2020’de gerçekleşen olay, Mustafa Çoğalan (35) ve Saadet Çoğalan (27) çiftinin çocukları Emirhan Çoğalan (2), evlerinin önündeki kaldırımda bisikletiyle oynarken meydana geldi. Bu sırada manevra yapan ehliyetsiz sürücü Arzu D.’nin (39) kullandığı 35 ALP 548 plakalı otomobil Emirhan’a çarparak, minik çocuğu İbrahim D.’ye (50) ait kaldırımda park halindeki 35 S 02234 plakalı servis otobüsüne sıkıştırdı. Emirhan Çoğalan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 44 gün tutuklu kalan Arzu D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda Emirhan’ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan’ın ’yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır’ hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığını açıkladı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Arzu D.’nin yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi İbrahim D. de iddianamede sanık olarak yer aldı. İddianamede her 2 sanık için de ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Emirhan’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Arzu D. ve İbrahim D. ile Emirhan’ın annesi Saadet Çoğalan, babası Mustafa Çoğalan’ın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Mahkemede verdiği ifadesinde Emirhan’ın aniden önüne çıktığını savunan Arzu D., “Ehliyet almak için kursa başvurmuştum. Sürücü kursundan geliyordum. Olay günü pratik yapmak için hocamın da tavsiyesi ile kardeşimin arabasının şoför koltuğuna oturdum. Kardeşim de yan koltuğa oturdu. Örnekköy’den Serinkuyu’ya doğru hareket ettim. 6708 sokağa geldiğimde sağ tarafa dönüş yapacaktım. Ancak sağ tarafta 2 metre uzunluğunda duvar bulunduğundan kör nokta kalıyordu ve dönüş yapacağım kısmı göremiyordum. Aynı zamanda sağ tarafta kaldırım üzerinde konteyner ve minibüs park halindeydi. Vitesi 1’e aldım. Geniş açıdan dönmeye başladığım sırada bir çocuk önüme çıktı. Çocuğun nereden çıktığını fark edemedim. Bir anda ona çarpmamak için minibüse doğru kırdım. Ancak çocuk benim kullandığım araç ile minibüs arasında sıkıştı. Sonra araçtan indin ve çocuğu kucağıma aldım” dedi.

Olayı görmediğini söyleyen tutuksuz sanık İbrahim D. ise “Minibüsümü olay günü evimin önünde tekerleklerin bir kısmı kaldırımda diğer tekerlekler yol üzerinde olacak şekilde park etmiştim. Daha sonra eve çıktım. Bağrışmalar gelince dışarı çıktığıma kucakta bir çocuk gördüm. Çocuk araçların arasında sıkışmış değildi. Kaza anını görmedim” ifadelerini kullandı.

"Oğlum var, dur"

Arzu D.’nin akülü bir arabaya çarptıktan sonra yeniden gaza basıp Emirhan’a çarptığını anlatan anne Saadet Çoğalan, “Olay günü evin önünde duruyordum. Oğlum da arkadaşı ile birlikte kaldırımda, servis aracının önünde oynuyordu. Yol üzerinde değildi. Bu esnada bir araç rampayı döndü. Minibüsün tam yanında bulunan akülü çocuk arabasına çarpıp durdu. Oğlum bu esnada halen servis arabasının önünde oynuyordu. Sonra ben oğluma doğru koşmaya başladığım esnada, sanık Arzu D. ile göz göze geldim. ‘Oğlum var, dur’ dedim. Buna rağmen sanık tekrar gaza bastı. Servis aracına çarpınca oğlum iki araç arasına sıkıştı. Bunun üzerine sanık arabayla geriye gitti. Araçtan inip oğlumu kucağına aldı” dedi. Celsede dinlenen baba Mustafa Çoğalan da sanıklardan şikayetini yineledi.

Olayı gören mahalle sakinlerinden tanık N.Y., “Olay günü komşularımla birlikte apartmanımızın kapısının önünde kaldırımda duruyorduk. Çocuklar da kaldırım üzerinde minibüsün tam önünde oynuyorlardı. Saadet’in, ‘Dur, çocuğum orada’ dediğini duyduktan sonra o yöne baktım. U dönüşü yapan otomobil Emirhan’a çarpıp servisle arasına sıkıştırdı. Sanık arabadan inip çocuğu kucağına aldıktan sonra yan tarafa doğru yürüdü” ifadelerini kullandı.

Diğer bir görgü tanığı N.Y. ise sanığın durduktan sonra yeniden gaza basarak Emirhan’ın ölümüne neden olduğunu söyleyerek, “Sanığın kullandığı araba kaldırımın üzerinde bulunan akülü arabaya çarpıp durdu. Sonra biraz geri gitti. Emirhan oradan çıkarken yeniden gaza bastı ve çocuğun üzerine doğru araçla ilerleyip çarptı” diye konuştu.

Hakim, diğer görgü tanıklarının hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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