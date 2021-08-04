banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

Batman SSK caddesinde annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı. Annesinin dikkat etmediği küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 04.08.2021, 11:56
Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

Batman SSK caddesinde annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı. Annesinin dikkat etmediği küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman SSK caddesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük kız, karşı yönden hızla gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yorumlar (0)
31°
açık