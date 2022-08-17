"Annemi taciz etti" diyerek yaşlı adamı darp etti

Ankara’da bir kişi sokak ortasında geri dönüşüm işçisini "annemi taciz etti’ diyerek dakikalarca tekmeledi. Olay, mahalle sakini bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Şahintepe Mahallesi 657. Sokakta meydana gelen olayda Yusuf Ş. (33), annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ederek, Ramazan D.’yi (60) sokak ortasında dakikalarca tekmeleyerek, ağır yaraladı. Saldırgan Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen adamın kafasını dakikalarca tekmelemeye devam etti. Mahalle sakini bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt altına aldığı olayda saldırgan, "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.

“Anneme tacizde bulunduğu için yaptım”

Polis ekipleri olayın ardından Yusuf Ş.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ’Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

Olayın yaşandığı mahallede yaşayan Burak Bayrak, darp eden kişinin olayın ardından hemen kaçtığını ifade ederek, “Ankara Mamak’ta yaşıyorum. Olayları ben tam olarak görmedim ama çıktığımızda adam yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Darp eden kişi kaçmıştı. Sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Söylentilere göre darp edilen yaşlı amca darp eden adamın annesine sözlü tacizde bulunmuş o yüzden adamda dövmüş. Amcanın sağlık durumu ile ilgili bir bilgimiz yok. Ben öldü diye duydum. Cinayet şube gelmiş sanırım. Saldırgan ile tanışmıyorum ve kendisi ile ilgili bir bilgim yok. Buralarda ilk defa gördüm kendisini” ifadelerini kullandı.

“Adamın ayakkabısını çıkardım. İçeriden su getirdiler. Ellerini ayaklarını yıkadım”

Olay yaşandıktan sonra darp edilen adama hemen yardım etmeye koştum, durumu iyi görünmüyordu diyen mahalle sakini Ayşe Şey, “Bu mahallede yaşıyorum. Bahçemde oturuyordum. Sesleri duydum mahallenin çocukları tartışıyor diye düşündüm. Dışarı çıkıp baktığımda darp eden adam kaçıyordu. Birde annesi vardı arkasında. Darp edilen adamın elinde eldiven vardı. Buralarda çöp toplayan bir adam. Darp edildikten sonra adamın ayakkabısını çıkardım. İçeriden su getirdiler. Ellerini ayaklarını yıkadım. Adam çok nefes nefes kalıyordu. Durumu iyi değildi. O arada polis ve ambulans geldi. Adamı alıp götürdüler sonra ne oldu bilmiyorum. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Saldırganı ve annesini tanımıyorum taksiyle gelmiş buraya. Taksicinin gitmesine izin vermedik ifade vermesi için. Taksici, “saldırganı taksi durağından aldım, sonra gidip annesini aldım ve buraya indirdim abla” dedi. Herhalde yolda annesi saldırgana bir şey dedi. Taciz etti gibi şeyler söyledi herhalde tam bilemiyorum. Annesinin saldırgana söylediği şeyler üzerine inip yaşlı adamı darp etmeye başlamış. Taksici, saldırganı durdurmaya çalışmış ama kimseyi dinlememiş” dedi.

“Ne olursa olsun böyle yapılmaz, yaşlı bir adama böyle davranılmaz”

Şahintepe mahallesinde iş yeri sahibi olan Volkan Taştan, yaşlı adam yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen gidip yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek şu sözleri söyledi:

“Bu mahallede iş yeri sahibiyim. Olayın olduğu gün dışarıdan sesler duydum. Dükkanımdan çıktığımda yaşlı bir kadın ve genç biri yerde yatmakta olan adamın yanında küfürler ediyorlardı. Anneme sarkıntılık yaptı diye. Ben müdahale etmek için geldiğim zaman yaşlı adamı yerde kanlar içerisinde gördüm. Hemen yanına gidip yardımcı olmaya çalıştım. Saldırgana, sen ne yapıyorsun dur. Ne olursa olsun böyle yapamazsın, yaşlı bir adama böyle davranılmaz dedim. Beni gördüklerinde hemen yerde yatan şahısın yanından uzaklaştılar. Uzaklaşırken de bağırmaya devam ettiler. Yerdeki şahısla mecburen ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü adamın ağzından burnundan kan geliyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Başının altına yumuşak bir şey koydum kan ağzına tekrar girip nefes almasının engellemesin diye. Hemen 112 sağlık ekiplerini aradık. Sağlık ekipleri geldi ve hemen müdahale ettiler.”