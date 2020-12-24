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Annelerin çığlığı gün geçtikçe büyüyor, evlat nöbeti eylemine katılım devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Asayiş 24.12.2020, 13:02
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Annelerin çığlığı gün geçtikçe büyüyor, evlat nöbeti eylemine katılım devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dn itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 479’uncu gününe girdi. Evlat nöbetinin 479’uncu gününde 2 aile daha çocuklarını terörün elinden kurtarmak için nöbete katıldı. Baba Ziver Çelik, 3 ay önce İstanbul’da kendisiyle birlikte inşaatta çalışan oğlu Ferhat Çelik’in (17) izinli olduğu gün arkadaşlarıyla buluşmak için çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti.

"Ben evladımı inşaatlarda çalışarak büyüttüm"

Oğlunu inşaatlarda çalışarak büyüttüğünü belirten acılı baba Ziver Çelik, "Çocuğum için buraya geldim. Oğlum İstanbul’da çalışıyordu. Boya işi yapıyordu. Annesi vefat etti, benden ne istiyorsunuz, artık yeter. Ferhat oğlum benim sesimi duyuyorsan gel. Boş bir yoldur, devletimiz olsun, polisimiz olsun, askerimiz olsun, bütün personelimiz olsun, Cumhurbaşkanımız olsun hepsi bizim arkamızda. Sana hiçbir zarar gelmez oğlum. Gel, ne olursun gel. Artık dayanamıyorum. Baban seni inşaatlarda büyüttü. Canım yanıyor oğlum, babanı duyuyorsan gel, ne olur. 17 yaşında İstanbul’da kandırılmış. Kendi rızası ile gitmemiş çocuğum, benim evladım kandırıldı. Benim oğlumdan elinizi çekin. Yemin ederim sonuna kadar direneceğim, durmayacağım" dedi.

"Oğlumu geri getirmek için buradayım"

Biricik evladının kaçırılmasından dolayı canı yandığını aktaran baba Çelik, “Evladım bak canım yanıyor oğlum, benim canım ciğerimsin çünkü. Tek anne baba anlar bunu. Yeter artık oğlum gel, ne olur. Bak seni tutanlara da sesleniyorum, benim evladımı rahat bırakın. Ben evladımı inşaatlarda çalışarak büyüttüm. Ne olur, benim evladımı rahat bırakın. Elinizi çekin evladımdan, gönderin evladımı. Başka bir derdimiz yok. Sadece evladımızı istiyoruz. Başka can da yanmasın. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcısı olsun onların. Ben kendim kararım ile buraya geldim. Kimsenin kararı ile değil. Çünkü canım yanıyor. Oğlumu geri getirmek için buradayım" diye konuştu.

PKK ilkokul öğrencisini bile dağa kaçırdı

2012 yılında ilkokul öğrencisiyken Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muhammed Çakan (13) için Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılan anne Nadire Çakan ve ağabey Kerem Çakan, Muhammed’e kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Yüksekova’dan geldiğini ve kardeşinin 8 yıldır kayıp olduğunu aktaran ağabey Kerem Çakan, "Kardeşim ilkokula gidiyordu bir gün okula gitmek için evden çıktı ve kendisinden haber alamadık. Kardeşim terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Herhangi bir irtibatımız olmadı. Biz de kardeşimin gelmesini istiyoruz. Babamız vefat etti. Annem de burada yaşlı. Her gün senin için ağlıyor. Kalleşlerin yaptığı tek şey küçük küçük çocukları kandırmaktı. Onların yaptığın bir şey yok. Küçük çocukları kandırmaktan başka yapacakları başka iş yok. Biz kardeşimin gelmesini istiyoruz. 4 yıl oldu babam vefat etti. Onun acısından dolayı vefat etti. Annemi buraya getirdim. Bütün aileler de burada. Ne kadar aile varsa herkesi çağırıyorum buraya gelsinler. Kardeşler için, çocuklar için herkesi buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bilsinler ki kimse sahipsiz değil. Devletimiz burada. Kardeşim gel, oradaysan orası senin yolun değil. Senin yolun burası devletimizin yanı. Annen burada, ben buradayım kardeşlerin daha var. Gel ne olur artık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ziver Çelik ile Nadire Çakan ve Kerem Çakan, yakınlarının fotoğraflarını alarak evlat nöbetindeki ailelere dahil oldu.
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