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Anneler Günü’nde anne katili oldu

Niğde’de tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Asayiş 09.05.2021, 16:41
Anneler Günü’nde anne katili oldu

Niğde’de tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kiledere beldesinde Ş.D.’nin evinde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 32 yaşındaki Emel D.’yi evde ölü halde buldu.

Yapılan inceleme sonrası, Emel D.’nin oğlu A.D. (17) ile tartıştığı, kavgaya dönen olayda A.D.’nin annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, A.D.’yi gözaltına aldı. Emel D.’nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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