Anne ve oğlun katil zanlıları tutuklandı
ANNE VE OĞLUN KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI
Kars’a ev almak için gelen ve tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne ile oğlunun katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’dan ev almak için geldikleri Kars’a gelen Figan Karadağ ve oğlu Mert Karadağ, Merkez Şehitler Mahallesi’nde ev bakmış, daha sonra adeta sırra kadem basmıştı. Kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak su kuyusundan çıkarılan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ’ın katil zanlıları M.S. ve A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Savcılığa getirilen M.S. ve A.S. yapılan sorgulamalarının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. M.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürülen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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