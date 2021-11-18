Anne ve babasını öldürüp intihar eden genç, yapacaklarını sosyal medya hesabında paylaşmış!

İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Gencin anne ve babası





Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici, işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.

Ekici'nin yapacaklarını, dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.