Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Bursa’da kontağı üzerinde bulunan ticari aracı stop etmek için direksiyonuna geçen 15 yaşındaki genç, sokağı birbirine kattı. Aracı stop etmek isterken geri vitese takıp manevra yapan genç adam anne kıza çarpıp olay yerinden kaçtı. Anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği kaza ve sürücünün kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesindeki Özlem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracın sürücüsü aracı çalışır halde bırakıp paket almak için içeriye girdiği sırada, çevredeki esnaflardan biri orada bulunan bir şahsa "aracı stop et boş yere çalışmasın" diyerek aracın kontağını kapatmasını istedi. Bunun üzerine araca binen 15 yaşındaki genç, stop etmek yerine geri vitese takıp gaza bastı. Aniden geri manevra yapan ticari aracı, o sırada yolda yürüyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan anne ve kızına çevredekiler yardım etti. Aracın direksiyonundan inen kişi kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kısa sürede yakalanan şahsın aracı yanlışlıkla vitese taktığı olaydan sonrada korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Genç adam hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralamasına sebep olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıkları ise genç adamın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Ticari araca binen genç kornaya basıyordu. Çevreden arabadan inmesini gürültü yapmamasını isteyenler oldu. O sırada kontağı kapatmak yerine geri vitese takıp arabayı hareket ettirdi. Arkasında yoldan geçen anne kızına çarpı. Panik olduk, biz kadınla kızına "yaralılar mı" diye bakarken o ön kapıdan inip kaçtı. Çok şükür ciddi yaralanan olmadı. Yeter ki cana gelmesin, mal telafi edilir" diye konuştular.