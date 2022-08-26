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Anne kızın öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
Antalya’da anne ve kızın öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförü tutuklandı.
Asayiş 26.08.2022, 14:25
Antalya’da anne ve kızın öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförü tutuklandı.
Alanya’nın Oba Mahallesinde dün meydana gelen kazada tali yola bağlanmak isteyen hafriyat kamyonu yanında motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kız çocukları Elif Su yola savruldu. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hafriyat kamyonu şoförü İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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