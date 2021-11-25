Anne kart almaya gitti, çocuklar evde mahsur kaldı

Küçükçekmece’de annelerinin uyutup ücretsiz kart başvurusu için evden çıktığı 2 çocuk, anneleri gelmeden uyanınca evde mahsur kaldı. Polis ve itfaiye ekipleri çocukları kurtarmak için seferber oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 2. Uğur Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi E.E., 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını uyutarak ücretsiz kart başvurusu için evden çıktı. Bir süre sonra uyanan 5 yaşındaki erkek çocuk cama çıkarak, pencereyi açmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca merdiven aracı sevk edildi. Bu sırada pencereyi açmaya çalışan 5 yaşındaki erkek çocuk ise yürekleri ağza getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri merdivenle balkon çıkarak kapıyı kırdı. Daha sonra kapıyı açan ekipler, çocukların sağlık durumlarında herhangi bir problemin olmadığını belirledi. Çocuklar daha sonra gelen anneye teslim edildi.