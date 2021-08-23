Anne ile kızı ölümden saniyelerle kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar ise yürekleri ağza getirdi.

Olay, Adana’nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bugün saat 10.34’te meydana geldi. Yolun karşına geçmek için bir anda yola atlayan anne ve yanında bulunan kızı, yoldan geçen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücünün dikkati ve ani freni anne ve kızın hayatını kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şok yaşayan kadın, kaldırımda dakikalarca ağladı.